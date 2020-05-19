У Швеції останній тиждень найвища у Європі смертність від COVID-19 на душу населення

Швеція, яка вибрала більш відкриту стратегію боротьби з коронавірусом, ніж інші європейські країни, має найвищу кількість смертей в Європі на душу населення від викликаної ним хвороби за останні сім днів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Швеція зберегла більшість шкіл, ресторанів і підприємств відкритими під час пандемії.

У той час як смертність спадає, Швеція між 12 і 19 травня мала 6,25 смертей на мільйон жителів в день. Це був найвищий показник в Європі, трохи вищий ніж у Британії, де на мільйон мешканців припадало 5,75 смертей.

В ході пандемії загалом в Швеції, як і раніше, відзначається менше число смертей на душу населення, ніж в Сполученому Королівстві, Іспанії, Італії, Бельгії та Франції, які все зробили вибір на користь самоізоляції, але значно вище, ніж в сусідніх північних країнах Данії, Норвегії та Фінляндії.

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Стратегія Швеції, в основному заснована на добровільних заходах щодо соціального дистанціювання та елементарної гігієни, була піддана критиці деякими як небезпечний експеримент з життям людей.

Відкрита стратегія Швеції пом'якшила удар по економіці, темпи її зростання скоротилися набагато менше, ніж у Данії та Норвегії в першому кварталі.

Нагадаємо, у квітні у Швеції через епідемію коронавірусу померло найбільше людей, ніж у будь-якому іншому місяці з 1993 року.