В Швеции в последнюю неделю самая высокая в Европе смертность от COVID-19 на душу населения

Швеция, которая выбрала более открытую стратегию борьбы с коронавирусом, чем другие европейские страны, имеет наивысшее количество смертей в Европе на душу населения от вызванной им болезни за последние семь дней.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Швеция сохранила большинство школ, ресторанов и предприятий открытыми во время пандемии.

В то время как смертность падает, Швеция между 12 и 19 мая имела 6,25 смертей на миллион жителей в день. Это был самый высокий показатель в Европе, немного выше чем в Британии, где на миллион жителей приходилось 5,75 смертей.

В ходе пандемии в целом в Швеции, как и ранее, отмечается меньшее число смертей на душу населения, чем в Соединенном Королевстве, Испании, Италии, Бельгии и Франции, которые все сделали выбор в пользу самоизоляции, но значительно выше, чем в соседних северных странах Дании, Норвегии и Финляндии.

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Стратегия Швеции, в основном основана на добровольных мероприятиях по социального дистанцирования и элементарной гигиены, была подвергнута критике некоторыми как опасный эксперимент с жизнью людей.

Открытая стратегия Швеции смягчила удар по экономике, темпы ее роста сократились гораздо меньше, чем в Дании и Норвегии в первом квартале.

Напомним, в апреле в Швеции из-за эпидемии коронавируса умерло больше людей, чем в любом другом месяце с 1993 года.