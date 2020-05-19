У Британії від коронавірусу померла українка

У Великій Британії внаслідок ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, померла громадянка України.

Про це у коментарі УНІАН повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев, передає "Європейська правда".

"19 травня 2020 року посольство України у Великій Британії отримало інформацію про смерть 17 травня у місті Чертсі (графство Суррей) громадянки України, 1978 р.н., інфікованої коронавірусом", - сказав Погорельцев.

Посольство надає сприяння родичам померлої в оформленні необхідних документів та вирішення питання репатріації тіла. Справа перебуває на контролі Департаменту консульської служби МЗС та посольства України у Великій Британії.

Таким чином за кордоном від коронавірусу померли дев'ять громадян України. Раніше четверо українок померли в Італії і по одному українцю у Франції, США, Великій Британії і Швеції.