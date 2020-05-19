В Британии от коронавируса умерла украинка

В Великобритании вследствие осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерла гражданка Украины.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, передает "Европейская правда".

"19 мая 2020 года посольство Украины в Великобритании получило информацию о смерти 17 мая в городе Чертси (графство Суррей) гражданки Украины, 1978 г. р., инфицированной коронавирусом", - сказал Погорельцев.

Посольство оказывает содействие родственникам умершей в оформлении необходимых документов и решения вопроса репатриации тела. Дело находится на контроле Департамента консульской службы МИД и посольства Украины в Великобритании.

Таким образом, за рубежом от коронавируса умерли девять граждан Украины. Ранее четверо украинок умерли в Италии и по одному украинцу во Франции, США, Великобритании и Швеции.