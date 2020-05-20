У Франції мери приморських міст готуються до скупчення людей на пляжах у вихідні та закликають громадян до відповідальності.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFM TV.

В очікуванні святкових вихідних на Вознесіння, мери приморських міст Франції вживають заходів для того, щоб запобігти скупченням людей на пляжах. Деякі пішли шляхом заборон, деякі шукають м’якші рішення.

Наприклад, у Ле-Сабль-д’Олонн мерія вирішила закрити пляжі за 2.5 години до початку припливу, тому що після цього місця на узбережжі стане значно менше. "Буде звуковий сигнал, після цього ми попросимо людей піти з пляжу. Ми ніколи не робили такого, це буде перший подібний досвід", - розповів мер.

У Сен-Мало мер заявив, що у вихідні дні подбає про те, щоб за будь-які порушення негайно штрафували.

Ще декілька містечок заявили, що запровадять на пляжах додаткові патрулі для контролю за дотриманням дистанції.

У департаменті Морбіан три мерії звернулися до поліції з проханням взагалі зачинити пляжі – за лічені дні після того, як вони відкрилися.

Водночас, у Па-де-Кале в одному з містечок, навпаки, вирішили розширити години роботи пляжу – щоб таким чином зменшити концентрацію людей. Крім того, додає місцевий мер, "на пляжі дотримуватися дистанції значно простіше, ніж на вулицях міста".

Нагадаємо, минулого тижня Франція розпочала масштабне послаблення карантинних обмежень. Про те, як країна повертається до нормального життя, детальніше читайте у публікації Коронавірус, що розколов Францію: як країна виходить із режиму ізоляції.