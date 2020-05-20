Во Франции мэры приморских городов готовятся к скоплению людей на пляжах в выходные и призывают граждан к ответственности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFM TV.

В ожидании праздничных выходных мэры приморских городов Франции принимают меры, чтобы предотвратить скопление людей на пляжах. Некоторые прибегли к запретам, другие ищут более мягкие решения.

Например, в Ле-Сабль-д'Олон мэрия решила закрыть пляжи за 2,5 часа до начала прилива, так как после этого места на побережье станет значительно меньше. "Будет звуковой сигнал, после этого мы попросим людей уйти с пляжа. Мы никогда не делали такого, это будет первый подобный опыт", - рассказал мэр.

В Сен-Мало мэр заявил, что в выходные дни позаботится о том, чтобы за любое нарушение немедленно штрафовали.

Еще несколько городков заявили, что введут на пляжах дополнительные патрули для контроля за соблюдением дистанции.

В департаменте Морбиан три мэрии обратились в полицию с просьбой вообще закрыть пляжи - за считанные дни после того, как они открылись.

В то же время, в Па-де-Кале в одном из городков, наоборот, решили расширить часы работы пляжа - чтобы таким образом уменьшить концентрацию людей. Кроме того, добавляет местный мэр, "на пляже соблюдать дистанцию ​​значительно проще, чем на улицах города".

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