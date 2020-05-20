У Франції пропонують штрафувати на 300 євро за викинуті "під ноги" маски

У Франції зареєстрували законопроєкт, який пропонує штрафувати на 300 євро за викидання маски "під ноги".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BFMTV.

Один із депутатів Національних зборів від партії "Республіканці" Ерік Поже у понеділок подав проєкт закону, який пропонує запровадити штраф у розмірі 300 євро за викидання маски "під ноги". Зараз розмір штрафу становить 68 євро.

Ініціативу він пояснив тим, що після послаблення карантину в країні на вулицях і газонах великих міст можна бачити все більш викинутих масок. Цього тижня французькі прибиральники навіть публікували у соцмережах масові фото викинутих масок, закликаючи людей не смітити.

Nous devions leurs distribuer des balais, ils ne méritent pas des masques ces gens. pic.twitter.com/Xq8VDshOrC — Éboueurs de Paris (@eboueursdeparis) May 14, 2020

На думку депутата, суттєво більший штраф допоможе боротися "з поведінкою, яка створює значні санітарні та екологічні ризики".

Щоб попереджати порушення і доказувати провину порушників, законопроєкт пропонує також використання відеоспостереження у публічних місцях.

Нагадаємо, минулого тижня Франція розпочала масштабне послаблення карантинних обмежень. Про те, як країна повертається до нормального життя, детальніше читайте у публікації Коронавірус, що розколов Францію: як країна виходить із режиму ізоляції.