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До Хорватії прибув спецрейс круїзного лайнера, більшість членів екіпажу з України

Середа, 20 травня 2020, 14:18

Круїзний лайнер Carnival Magic сьогодні прибув до хорватського порту Дубровник із 756 членами екіпажу, більшість із них з України та Румунії.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на HRT News.

До прибуття до Дубровника корабель знаходився в Гібралтарі. Екіпажу не доведеться проводити 14 днів у карантині, оскільки вони не контактували із зараженими людьми, і останні два місяці перебувають у своєрідному карантині на судні.

Не всі члени екіпажу Carnival Magica будуть висаджені одночасно. Міністерство внутрішніх справ Хорватії буде здійснювати перевірку документів та вимірюватиме температуру прибулим.

Серед членів екіпажу також є громадяни Хорватії, Сербії, Чорногорії, Північної Македонії, Словаччини, Боснії і Герцеговини, Албанії, Косово.

Коронавірус спричинив багато проблем, і одна з них зачепила моряків, які часто потрапляють у пастку на кораблях і не можуть повернутися додому. Члени екіпажу Carnival Magic будуть відправлені до своїх країн.

За інформацією хорватських ЗМІ, більшість країн вже підготували транспорт для перевезення людей.

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