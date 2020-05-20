В Хорватию прибыл спецрейс круизного лайнера, большинство членов экипажа из Украины

Круизный лайнер Carnival Magic сегодня прибыл в хорватский порт Дубровник с 756 членами экипажа, большинство из них из Украины и Румынии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на HRT News.

До прибытия в Дубровник корабль находился в Гибралтаре. Экипажу не придется проводить 14 дней в карантине, поскольку они не контактировали с зараженными людьми, и последние два месяца находятся в своеобразном карантине на судне.

Не все члены экипажа Carnival Magica будут высажены одновременно. Министерство внутренних дел Хорватии будет осуществлять проверку документов и измерять температуру прибывшим.

Среди членов экипажа также граждане Хорватии, Сербии, Черногории, Северной Македонии, Словакии, Боснии и Герцеговины, Албании, Косово.

Коронавирус вызвал много проблем, и одна из них затронула моряков, которые часто попадают в ловушку на кораблях и не могут вернуться домой. Члены экипажа Carnival Magic будут отправлены в свои страны.

По информации хорватских СМИ, большинство стран уже подготовили транспорт для перевозки людей.