Юнкер вважає нісенітницею закриття внутрішніх кордонів у ЄС

Колишній президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер висловив свою незгоду із закриттям внутрішніх кордонів по всій території ЄС, назвавши його нісенітницею.

Про це він сказав в інтерв'ю німецькому мовнику Deutsche Welle, пише "Європейська правда".

Батьківщина Юнкера Люксембург особливо сильно постраждала від бар'єрів на кордонах.

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"Це змусило десятки тисяч мандрівників, які перетинали німецький кордон, робити величезний об’їзд. Це була нісенітниця", - заявив Юнкер.

"Вони закрили кордони, не думаючи про людей, які стануть жертвами такого довільного рішення… Це, звичайно, не було грандіозним проявом державної мудрості", - зазначив ексглава Єврокомісії.

Німеччина та Люксембург знову відкрили свій автомобільний кордон після двомісячного закриття через пандемію коронавірусу 16 травня.

Скасувати всі обмеження на поїздки між Німеччиною, Австрією, Швейцарією і Францією планується 15 червня на основі угоди між усіма державами.

Людям, які не є громадянами Німеччини і які не проживають постійно у країні, з середини березня дозволялося приїжджати до Німеччини тільки з поважної причини. Це стосувалося, наприклад, громадян ЄС, які подорожували через Німеччину в свою рідну країну, або водіїв вантажівок, які доставляють важливі товари. Крім того, в'їзд був можливий тільки через певні прикордонні переходи.