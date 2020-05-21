Юнкер считает бессмыслицей закрытие внутренних границ в ЕС

Бывший президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выразил свое несогласие с закрытием внутренних границ по всей территории ЕС, назвав его ерундой.

Об этом он сказал в интервью немецкому заказчику Deutsche Welle, пишет "Европейская правда".

Родина Юнкера Люксембург особенно сильно пострадала от барьеров на границах.

"Это заставило десятки тысяч людей, которые пересекали немецкую границу, совершать огромный объезд. Это была глупость", - заявил Юнкер.

"Они закрыли границы, не думая о людях, которые станут жертвами такого произвольного решения... Это, конечно, не было грандиозным проявлением государственной мудрости", - отметил экс-глава Еврокомиссии.

Германия и Люксембург вновь открыли свой автомобильный границу после двухмесячного закрытия из-за пандемии коронавируса 16 мая.

Отменить все ограничения на поездки между Германией, Австрией, Швейцарией и Францией планируется 15 июня на основе соглашения между всеми государствами.

Людям, которые не являются гражданами Германии и не проживающих постоянно в стране, с середины марта разрешалось приезжать в Германию только по уважительной причине. Это касалось, например, граждан ЕС, которые путешествовали через Германию в свою родную страну, или водителей грузовиков, которые доставляют важные товары. Кроме того, въезд был возможен только через определенные пограничные переходы.