Місцеві вибори у Франції можуть перенести на січень 2021 року – ЗМІ

Другий тур місцевих виборів у Франції відбудеться або у червні, або аж у січні 2021 року.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на AFP, про це агентству повідомили представники політичних партій за підсумками зустрічі з прем’єр-міністром Едуаром Філіпом вчора, 20 травня.

"Прем’єр дуже чітко виключає вересень і осінь в цілому, зазначаючи, що це буде або червень, або січень", - повідомив один зі співрозмовників агентства.

Таку позицію прем’єр пояснює тим, що восени відбуватиметься багато інших важливих процесів: у вересні починається навчальний рік, тоді як у жовтні вся увага буде сфокусована на дебатах довкола держбюджету на наступний рік.

Водночас, повідомили більшість співрозмовників агентства, остаточне рішення з цього приводу ще не прийняте.

Уряд має повідомити парламент про свою позицію щодо нових дат виборів найімовірніше у четвер або п’ятницю.

Як повідомлялося раніше, нещодавно наукова рада оприлюднила свій висновок щодо безпечності проведення другого туру місцевих виборів у Франції, який мав стати визначальним фактором для рішення уряду щодо нових дат організації виборів.

У ньому йдеться, що вибори, скоріш за все, можна буде проводити у кінці червня, але необхідна буде повторна оцінка ситуації за 2 тижні до дати голосування.

Вибори мають відбутися в окремих містах, де результати першого туру, проведеного 15 березня, не стали вирішальними – це близько 5000 громад. Другий тур мав відбутися 22 травня, але був відкладений у зв’язку із запровадженням надзвичайного стану через епідемію коронавірусу.

Найбільш імовірними датами називають 21 або 28 червня.

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