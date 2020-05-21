Местные выборы во Франции могут перенести на январь 2021 - СМИ

Второй тур местных выборов во Франции состоится или в июне, или только в январе 2021 года.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на AFP, об этом агентству сообщили представители политических партий по итогам встречи с премьер-министром Эдуаром Филиппом вчера, 20 мая.

"Премьер очень четко исключает сентябрь и осень в целом, отмечая, что это будет или июнь, или январь", - сообщил один из собеседников агентства.

Такую позицию премьер объясняет тем, что осенью будет происходить много других важных процессов: в сентябре начинается учебный год, тогда как в октябре все внимание будет сфокусировано на дебатах вокруг госбюджета на следующий год.

В то же время, сообщили большинство собеседников агентства, окончательное решение по этому поводу еще не принято.

Правительство сообщит парламенту о своей позиции относительно новых дат выборов, скорее всего, в четверг или пятницу.

Как сообщалось ранее, недавно научный совет обнародовал свое заключение о безопасности проведения второго тура местных выборов во Франции, который должен был стать определяющим фактором для решения правительства относительно новых дат организации выборов.

В нем говорится, что выборы, скорее всего, можно будет проводить в конце июня, но необходима будет повторная оценка ситуации за две недели до даты голосования.

Выборы должны состояться в отдельных городах, где результаты первого тура, состоявшегося 15 марта, не стали решающими - это около 5000 общин. Второй тур должен был состояться 22 мая, но был отложен в связи с введением чрезвычайного положения из-за эпидемии коронавируса.

Наиболее вероятными датами называют 21 или 28 июня.

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