Британський лоукостер EasyJet відновить низку рейсів у червні

Британська бюджетна авіакомпанія EasyJet відновить низку рейсів 15 червня, а всім пасажирам та членам екіпажу треба буде носити маски.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Авіакомпанія оголосила, що перезапустить "невелику кількість" маршрутів, де достатньо попиту клієнтів. Початковий графік буде включати внутрішні маршрути у Великій Британії та Франції.

У рамках нових заходів безпеки та гігієни не буде продаватися їжі під час польотів та передбачене посилене прибирання літаків. Пасажирам будуть доступні дезінфекційні серветки та дезінфікуючі засоби.

Виконавчий директор EasyJet Йохан Лундгрен заявив, що "це маленькі та ретельно сплановані кроки".

Авіакомпанія у вівторок визнала, що хакерами вдалося викрасти 9 мільйонів електронних адрес пасажирів та реквізитів подорожі. Але компанія наголосила, що "немає жодних доказів того, що будь-яка особиста інформація будь-якого характеру була викрадена".

EasyJet під час вимушеного карантину звільнила тисячі співробітників і позичила 600 мільйонів фунтів стерлінгів в рамках підтримуваної урядом схеми фінансування.