Британский лоукостер EasyJet восстановит ряд рейсов в июне

Британская бюджетная авиакомпания EasyJet восстановит ряд рейсов 15 июня, а всем пассажирам и членам экипажа предстоит носить маски.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Авиакомпания объявила, что перезапустит "небольшое количество" маршрутов, где достаточно спроса клиентов. Начальный график будет включать внутренние маршруты в Великобритании и Франции.

В рамках новых мер безопасности и гигиены не должны продавать пищу во время полетов и предусмотрена усиленная уборка самолетов. Пассажирам будут доступны дезинфекционные салфетки и дезинфицирующие средства.

Исполнительный директор EasyJet Йохан Лундгрен заявил, что "это маленькие и тщательно спланированные шаги".

Авиакомпания во вторник признала, что хакерам удалось похитить 9 млн электронных адресов пассажиров и реквизитов путешествий. Но компания подчеркнула, что "нет никаких доказательств того, что какая-либо личная информация любого характера была похищена".

EasyJet во время вынужденного карантина уволила тысячи сотрудников и заняла 600 млн фунтов стерлингов в рамках поддерживаемой правительством схемы финансирования.