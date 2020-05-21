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Авіакомпанія Turkish Airlines продовжила термін призупинення польотів

Четвер, 21 травня 2020, 15:14

Турецька авіакомпанія Turkish Airlines продовжила термін призупинення польотів до червня.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Hurriyet.

Внутрішні рейси будуть призупинені до 4 червня, а міжнародні - до 10 червня. Раніше повідомлялося, що зупинка рейсів триватиме до 28 травня.

Крім того, згідно з рішенням, щойно польоти відновляться, буде заборонено перевозити багаж у салоні літака і ручну поклажу перевірятимуть разом з іншим багажем.

Дозволена раніше ручна поклажа вагою до 8 кілограмів буде додана до норми багажу пасажирів. Невеликі сумки можна буде взяти в салон.

Раніше стало відомо, що британська бюджетна авіакомпанія EasyJet відновить низку рейсів 15 червня, а всім пасажирам та членам екіпажу треба буде носити маски.

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