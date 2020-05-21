Авиакомпания Turkish Airlines продлила срок приостановления полетов
Турецкая авиакомпания Turkish Airlines продлила срок приостановления полетов до июня.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet.
Внутренние рейсы будут приостановлены до 4 июня, а международные - до 10 июня. Ранее сообщалось, что остановка рейсов продлится до 28 мая.
Кроме того, согласно решению, как только полеты возобновятся, будет запрещено перевозить багаж в салоне самолета и ручную кладь будут проверять вместе с другим багажом.
Разрешенная ранее ручная кладь весом до 8 килограммов будет добавлена в норму багажа пассажиров. Небольшие сумки можно будет взять в салон.
Ранее стало известно, что британская бюджетная авиакомпания EasyJet возобновит ряд рейсов 15 июня, а всем пассажирам и членам экипажа предстоит носить маски.