Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Трамп готовится объявить о выходе США из договора об "открытом небе" - CNN

В Британии количество инфицированных коронавирусом превысило 250 тысяч человек

Украина сменила Зеркаль на Енина как агента по делам против РФ в Суде ООН

Европейские послы передали медсредства 936 территориальным общинам






Авиакомпания Turkish Airlines продлила срок приостановления полетов

Четверг, 21 мая 2020, 15:14

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines продлила срок приостановления полетов до июня.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet.

Внутренние рейсы будут приостановлены до 4 июня, а международные - до 10 июня. Ранее сообщалось, что остановка рейсов продлится до 28 мая.

Кроме того, согласно решению, как только полеты возобновятся, будет запрещено перевозить багаж в салоне самолета и ручную кладь будут проверять вместе с другим багажом.

Разрешенная ранее ручная кладь весом до 8 килограммов будет добавлена ​​в норму багажа пассажиров. Небольшие сумки можно будет взять в салон.

Ранее стало известно, что британская бюджетная авиакомпания EasyJet возобновит ряд рейсов 15 июня, а всем пассажирам и членам экипажа предстоит носить маски.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Турция
powered by lun.ua