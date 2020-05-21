Австрія активно тестуватиме персонал готелів на коронавірус, щоб привабити туристів

Австрія планує значно розширити свою систему тестування на коронавірус для перевірок персоналу готелів в надії заманити німців та інших туристів цього літа.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Австрія запровадила низку обмежень через поширення коронавірусу, які тепер поступово послаблює. Магазини, ресторани, бари та деякі музеї вже відкрилися, а з 29 травня мають відновити роботу і готелі.

"Ми будемо вкладати дуже великі кошти... щоб перевірити якомога більше співробітників, які найбільш часто контактують з гостями, щоб запобігти їх перетворенню на суперпоширювачів вірусу", - сказав канцлер Австрії Себастьян Курц.

Сусідня Німеччина є найбільшим джерелом іноземних туристів для Австрії, і спільний кордон двох країн буде повністю відкритий в наступному місяці.

У Німеччині досі свіжі спогади про найбільший осередок коронавірусу в Австрії – гірськолижний курорт Ішгль. Вважається, що сотні туристів з Німеччини, Норвегії, Ісландії та інших країн були інфіковані саме там.

Глава австрійської Торгової палати Харальд Махрер заявив, що з 1 липня буде зібраний Консорціум приватних лабораторій для тестування 65 000 працівників готелів на тиждень. В даний час Австрія проводить тестування від 6000 до 8000 людей на день.

"У якій країні світу ви можете поїхати у відпустку і сказати, що персонал, з яким ви контактуєте, офіціанти, регулярно проходять тестування? ... Це буде дуже мало країн", - зазначив Курц.