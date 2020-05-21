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Австрия будет активно тестировать персонал отелей на коронавирус, чтобы привлечь туристов

Четверг, 21 мая 2020, 17:39

Австрия планирует значительно расширить свою систему тестирования на коронавирус для проверок персонала гостиниц в надежде привлечь немцев и других туристов этим летом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Австрия ввела ряд ограничений из-за распространения коронавируса, которые теперь постепенно ослабляет. Магазины, рестораны, бары и некоторые музеи уже открылись, а с 29 мая должны возобновить работу и гостиницы.

"Мы будем вкладывать очень большие средства... чтобы проверить как можно больше сотрудников, которые наиболее часто контактируют с гостями, чтобы предотвратить их превращение в суперраспространителей вируса", - сказал канцлер Австрии Себастьян Курц.

Соседняя Германия является крупнейшим источником иностранных туристов для Австрии, и общая граница двух стран будет полностью открыта в следующем месяце.

В Германии до сих пор свежи воспоминания о крупнейшем очаге коронавируса в Австрии - горнолыжном курорте Ишгль. Считается, что сотни туристов из Германии, Норвегии, Исландии и других стран были инфицированы именно там.

Глава австрийской Торговой палаты Харальд Махрер заявил, что с 1 июля будет собран консорциум частных лабораторий для тестирования 65 тысяч работников гостиниц в неделю. В настоящее время Австрия проводит тестирование от 6000 до 8000 человек в день.

"В какой стране мира вы можете поехать в отпуск и сказать, что персонал, с которым вы контактируете, официанты, регулярно проходят тестирование? Это будет очень мало стран", - отметил Курц.

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