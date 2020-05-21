Сербія дозволила в'їзд без обов'язкового тестування на коронавірус

Уряд Сербії дозволив в'їзд на територію країни без обов'язкового тестування на коронавірус та без отримання дозволу урядової комісії.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на сербський канал РТС.

Всім особам, які потрапляють на територію Сербії, будуть надані попередження про небезпеку для здоров'я, в яких зазначається, що вони потрапляють на територію, де вірус все ще циркулює, а також способи запобігання зараженню.

Застосування нових правил розпочнеться із 22 травня.

Також можливе тестування за особистим запитом, яке коштуватиме 6000 динарів на території всієї країни, тоді як тестування для студентів та неповнолітніх як і раніше буде безкоштовним.

Нагадаємо, Сербія збирається з метою сприяння економічної активності.