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Сербия разрешила въезд без обязательного тестирования на коронавирус

Четверг, 21 мая 2020, 18:12

Правительство Сербии разрешило въезд на территорию страны без обязательного тестирования на коронавирус и без получения разрешения правительственной комиссии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сербский канал РТС.

Всем лицам, которые попадают на территорию Сербии, будут предоставлены предупреждения об опасности для здоровья, в которых указывается, что они попадают на территорию, где вирус все еще циркулирует, а также способы предотвращения заражения.

Применение новых правил начнется с 22 мая.

Также возможно тестирование по личному запросу, которое будет стоить 6000 динаров на территории всей страны, тогда как тестирование для студентов и несовершеннолетних по-прежнему будет бесплатным.

Напомним, Сербия 1 июня собирается открыть границы с целью содействия экономической активности.

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