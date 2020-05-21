Сербия разрешила въезд без обязательного тестирования на коронавирус

Правительство Сербии разрешило въезд на территорию страны без обязательного тестирования на коронавирус и без получения разрешения правительственной комиссии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сербский канал РТС.

Всем лицам, которые попадают на территорию Сербии, будут предоставлены предупреждения об опасности для здоровья, в которых указывается, что они попадают на территорию, где вирус все еще циркулирует, а также способы предотвращения заражения.

Применение новых правил начнется с 22 мая.

Также возможно тестирование по личному запросу, которое будет стоить 6000 динаров на территории всей страны, тогда как тестирование для студентов и несовершеннолетних по-прежнему будет бесплатным.

Напомним, Сербия 1 июня собирается открыть границы с целью содействия экономической активности.