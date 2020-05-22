Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

США вийдуть з договору про відкрите небо через Росію

Трамп готується оголосити про вихід США з договору про "відкрите небо" - CNN

У Британії кількість інфікованих коронавірусом перевищила 250 тисяч осіб

Україна змінила Зеркаль на Єніна як агента у справах проти РФ в Суді ООН






Німеччина: за добу менше 500 нових випадків зараження коронавірусом

П'ятниця, 22 травня 2020, 07:58

За добу в Німеччині виявлено 460 нових випадків зараження SARS-CoV-2.

Як повідомляє "Європейська правда", такими є останні дані Інституту Роберта Коха.

Загалом в країні кількість інфікованих зросла до 177 212. Кількість загиблих збільшилася на 27 до 8 174.

Читайте також
Уряд Німеччини погодив пакет порятунку Lufthansa на 9 млрд євро - ЗМІ

Це суттєве падіння у порівнянні з середою, коли було зареєстровано 797 нових випадків та померло 83 людини.

Зараз у Німеччині є 10 038 людей, інфікованих коронавірусом. 

Кількість людей, які одужали, становить близько 159 тисяч - приблизно на 1000 більше, ніж попереднього дня.

Читайте також: Нові проблеми для Меркель: що заважає виходу Німеччини з карантину

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коронавірус Епідемія у цифрах Німеччина
powered by lun.ua