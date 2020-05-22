Німеччина: за добу менше 500 нових випадків зараження коронавірусом
П'ятниця, 22 травня 2020, 07:58
За добу в Німеччині виявлено 460 нових випадків зараження SARS-CoV-2.
Як повідомляє "Європейська правда", такими є останні дані Інституту Роберта Коха.
Загалом в країні кількість інфікованих зросла до 177 212. Кількість загиблих збільшилася на 27 до 8 174.
Це суттєве падіння у порівнянні з середою, коли було зареєстровано 797 нових випадків та померло 83 людини.
Зараз у Німеччині є 10 038 людей, інфікованих коронавірусом.
Кількість людей, які одужали, становить близько 159 тисяч - приблизно на 1000 більше, ніж попереднього дня.
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