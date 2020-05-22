Германия: за сутки менее 500 новых случаев заражения коронавирусом

За сутки в Германии выявлено 460 новых случаев заражения SARS-CoV-2.

Как сообщает "Европейская правда", таковы последние данные Института Роберта Коха.

В целом по стране количество инфицированных возросло до 177 212. Количество погибших увеличилось на 27 до 8174.

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Это существенное падение по сравнению со средой, когда было зарегистрировано 797 новых случаев и умерло 83 человека.

Сейчас в Германии есть 10 038 человек, инфицированных коронавирусом.

Количество людей, которые выздоровели, составляет около 159 000 - примерно на 1000 больше, чем в предыдущий день.

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