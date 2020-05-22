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У Фінляндії школи готують до дистанційного навчання восени

П'ятниця, 22 травня 2020, 13:00

Парламент Фінляндії у прискореному режимі розробляє новий закон, який дозволив би школам восени частково перейти на дистанційне навчання, навіть якщо вони будуть відкриті.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Поправку до закону розраховують прийняти до початку літніх канікул парламентарів.

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В результаті змін віддалено зможуть навчатися не тільки школярі, які входять до груп ризику. Перехід на дистанційне навчання буде можливий, наприклад, коли в маленькому шкільному просторі не буде можливості дотримуватись обмежувальних заходів, якщо такі будуть діяти.

Фінські школи повернулися до очного навчання 14 травня після майже двох місяців навчання в режимі онлайн. 

Навчання відбувається з дотриманням всіх запобіжних заходів, зокрема, групи  учнів не контактують один з одним, обідні перерви проводять поетапно.

На цьому тижні стало відомо про декілька випадків зараження коронавірусом в школах. 

Цього року у Фінляндії скасовані спільні свята на честь закінчення навчального року.

Нагадаємо, глава Європейського центру з профілактики та контролю захворювань Андреа Аммон вважає неуникною другу хвилю епідемії коронавірусу у Європі.

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