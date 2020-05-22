В Угорщині зупинили державне фінансування ключової опозиційної партії

Державна аудиторська служба Угорщини заявила в четвер, що призупинила державні виплати ключовій опозиційній партії через порушення правил у фінансуванні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Аудиторська служба зазначила, що фінансова звітність лівої "Демократичної коаліції" за 2017-2018 роки, коли партія отримала близько 1,57 млн доларів державних коштів, "не показує надійної та реальної картини доходів і витрат партії".

Партія, яку очолює колишній прем'єр-міністр Ференц Дюрчань, назвала провадження аудиторської служби незаконним.

Офіс аудиторської служби очолює колишній депутата від партії прем'єр-міністра Віктора Орбана Ласло Домокос. За останні кілька років служба стягувала чималі штрафи з кількох опозиційних партій або тимчасово припиняла їх державне фінансування, також через нібито фінансові порушення.

Опозиція вважає, що офіс є політично упередженим і виконує політичну волю Орбана.

Ференца Дюрчаня називають єдиним з угорських політиків, який може за харизмою та риторикою позмагатися з Віктором Орбаном. Але зважаючи на його скандальну політичну історію, він навряд чи може претендувати на лідерство в країні.