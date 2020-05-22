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В Венгрии остановили государственное финансирование ключевой оппозиционной партии

Пятница, 22 мая 2020, 13:18

Государственная аудиторская служба Венгрии заявила в четверг, что приостановила государственные выплаты ключевой оппозиционной партии из-за нарушения правил в финансировании.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Аудиторская служба отметила, что финансовая отчетность левой "Демократической коалиции" за 2017-2018 годы, когда партия получила около 1,57 млн долларов государственных средств, "не показывает надежной и реальной картины доходов и расходов партии".

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Партия, которую возглавляет бывший премьер-министр Ференц Дюрчань, назвала производство аудиторской службы незаконным.

Офис аудиторской службы возглавляет бывший депутат от партии премьер-министра Виктора Орбана Ласло Домокос. За последние несколько лет служба взимала немалые штрафы с нескольких оппозиционных партий или временно прекращала их государственное финансирование, также из-за якобы финансовых нарушений.

Оппозиция считает, что офис является политически предвзятым и выполняет политическую волю Орбана.

Ференца Дюрчаня называют единственным из венгерских политиков, который может по харизме и риторикой посоревноваться с Виктором Орбаном. Но смотря на его скандальную политическую историю он вряд ли может претендовать на лидерство в стране.

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Венгрия
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