Українські дипломати в Німеччині "врятували" унікальне срібло з України

Українським дипломатам вдалося запобігти продажу у Німеччині незаконно вивезеного з України унікального комплексу срібних речей римського часу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ICOM Ukraine, Український національний комітет міжнародної ради музеїв.

Мова про фрагменти посуду та ще кілька предметів, які датуються третім століттям н.е. У цей час рублене срібло Римська імперія використовувала як дипломатичний інструмент для виплати подарунків або субсидій певним групам "варварів" та як форму військової оплати найманців з-за кордону, що служили Риму. Подібних речей у жодному українському музеї немає.

Цінності у листопаді 2019 року на Тернопільщині знайшла людина під ніком Vovan. 29 листопада інформацію про знахідку було оприлюднено в Інтернеті, а в період 4-8 грудня 2019 року виставлено на продаж на сайті, через який неодноразово продавалися археологічні пам’ятки, що далі опинялися за кордоном.

8 травня цього року український археолог і пам’яткоохоронець Максим Левада оприлюднив відомості про те, що 2 найяскравіші речі з проданого комплексу зараз виставлені на одному з німецьких аукціонів старожитностей у вигляді двох окремих лотів. При цьому зловмисники вказали неправдиві дані, що обидві знахідки начебто походять "з приватної колекції з Південної Німеччини і відомі на арт-ринку з 1970-80 років".

За наявною в ICOM Ukraine інформацією Міністерство культури не надавало дозволу на вивезення цих пам’яток. Тобто йдеться про контрабанду культурних цінностей.

Продати ці речі з аукціону мали 25 травня і у разі продажу шанси повернути їх до України майже зникали. Втім 20 травня пізно ввечері інформацію про скарб і ситуацію навколо нього отримав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За дорученням Кулеби українські дипломати у Німеччині взялися за порятунок римського срібла. У результаті аукціон погодився зняти речі з продажу і на час перевірки не повертати їх власникові.

Зараз українські дипломати працюють з правоохоронними органами Німеччини для запуску офіційних процедур повернення незаконно вивезених пам’яток.