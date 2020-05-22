Украинские дипломаты помешали продаже уникального серебра, незаконно вывезенного в Германию

Украинским дипломатам удалось предотвратить продажу в Германии незаконно вывезенного из Украины уникального комплекса серебряных изделий римской эпохи.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ICOM Ukraine, Украинский национальный комитет Международного совета музеев.

Речь идет о фрагментах посуды и еще нескольких предметах, которые датируются III веком н.э. В это время рубленое серебро Римская империя использовала как дипломатический инструмент для подарков или субсидий определенным группам "варваров" и как форму военной оплаты наемникам из-за рубежа, служившим Риму. Подобных вещей нет ни в одном украинском музее.

Ценности в ноябре 2019 года на Тернопольщине нашел человек под ником Vovan. 29 ноября информация о находке была опубликована в интернете, а в период 4-8 декабря 2019 года вещи выставлены на продажу на сайте, через который неоднократно продавались археологические памятники, которые в дальнейшем оказывались за границей.

8 мая этого года украинский археолог Максим Левада обнародовал сведения о том, что две заметные вещи из проданного комплекса сейчас выставлены на одном из немецких аукционов древностей в виде двух отдельных лотов. При этом злоумышленники указали ложный провенанс, что обе находки якобы происходят "из частной коллекции из Южной Германии и известны на арт-рынке с 1970-80 годов".

По имеющейся у ICOM Ukraine информации Министерство культуры не давало разрешения на вывоз этих памятников. То есть речь идет о контрабанде культурных ценностей.

Продать эти вещи с аукциона должны были 25 мая и в случае продажи шансы вернуть их в Украину почти исчезали. Впрочем, 20 мая поздно вечером информацию о сокровищах и ситуации вокруг них получил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По поручению Кулебы украинские дипломаты в Германии взялись за спасение римского серебра. В результате аукцион согласился снять вещи с продажи и на время проверки не возвращать их владельцу.

Сейчас украинские дипломаты работают с правоохранительными органами Германии для запуска официальных процедур возвращения незаконно вывезенных ценностей.