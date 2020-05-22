У парламенті Молдови оголосили карантин через коронавірус

У парламенті Молдови оголосили карантин після виявлення коронавірусу в одного з депутатів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

Парламент Молдови з 22 травня зачинився на карантин після того, як в одного з депутатів та його дружини підтвердили коронавірус.

Відповідне розпорядження підписала спікер Зінаїда Гречаний.

Згідно з документом, усі парламентарі повинні самоізолюватися та здати тест на коронавірус. Вийти з карантину можливо буде тільки після надання довідки про негативний результат тесту.

Нагадаємо, у четвер голова фракції Демократичної партії Молдови Дмитро Дьяков повідомив, що у його співпартійника Євгена Никифорчука та його дружини виявили коронавірус.

Депутат зазначив, що колеги контактували з Никифорчуком на засіданні фракції. Там були присутні також 5 членів уряду.

Спікер парламенту після цього запропонувала протестувати на коронавірус усіх депутатів та працівників секретаріату парламенту. Сплатити за тест депутати повинні будуть самостійно.

Як повідомлялося раніше, сьогодні парламент Молдови визначив дату президентських виборів в країні – 1 листопада 2020 року, погодившись із пропозицією чинного президента Ігоря Додона.