В парламенте Молдовы объявили карантин из-за коронавируса

В парламенте Молдовы объявили карантин после обнаружения коронавируса у одного из депутатов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

Парламент Молдовы с 22 мая закрылся на карантин после того, как у одного из депутатов и его жены подтвердили коронавирус.

Соответствующее распоряжение подписала спикер Зинаида Гречаный.

Согласно документу, все парламентарии должны самоизолироваться и сдать тест на коронавирус. Выйти из карантина можно будет только после предоставления справки об отрицательном результате теста.

Напомним, в четверг глава фракции Демократической партии Молдовы Дмитрий Дьяков на заседании парламента сообщил, что у его однопартийца Евгения Никифорчука и его жены обнаружили коронавирус.

Депутат отметил, что коллеги контактировали с Никифорчуком на заседании фракции. Там присутствовали также 5 членов правительства.

После этого глава парламента предложила сдать тест на коронавирус всем депутатам и работникам секретариата парламента. Оплатить тест депутаты должны будут самостоятельно.

Как сообщалось ранее, сегодня парламент Молдовы определил дату президентских выборов в стране - 1 ноября 2020 года, согласившись с предложением действующего президента Игоря Додона.