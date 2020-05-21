У Молдові виявили коронавірус в одного з депутатів, всіх парламентарів протестують

У Молдові виявили коронавірус в одного з депутатів, у зв’язку з цим всі парламентарі здадуть тест на коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

Голова фракції Демократичної партії Молдови Дмитро Дьяков на засіданні парламенту повідомив, що у його співпартійника Євгена Никифорчука та його дружини виявили коронавірус.

Депутат зазначив, що колеги контактували з Никифорчуком на засіданні фракції. Там були присутні також 5 членів уряду.

Після цього спікер Зінаїда Гречаний запропонувала здати тест на коронавірус усім депутатам та працівникам секретаріату парламенту. Сплатити за тест депутати повинні будуть самостійно.

Як повідомлялося раніше, сьогодні парламент Молдови визначив дату президентських виборів в країні – 1 листопада 2020 року, погодившись із пропозицією чинного президента Ігоря Додона.