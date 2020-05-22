В уряді кажуть, що Експортно-кредитне агентство запрацює до кінця року

Кабінет міністрів України планує, що до кінця року Експортно-кредитне агентство почне повноцінно працювати.

Про це під час онлайн-дискусії "Reminder: Економічна дипломатія: Старі друзі, нові ринки?" заявив директор департаменту економічної дипломатії Міністерства закордонних справ Володимир Хоманець, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на УНІАН.

"Воно формально створено, але через фінансові аспекти та юридичні процедури ще не запрацювало де-факто. Це - серйозний та перспективний фінансовий інструмент підтримки наших експортерів за кордоном. Ситуація з карантином дещо загальмувала цей процес, але ми сподіваємось, і в урядових планах є, що принаймні до кінця цього року цей фінансовий інструмент запрацює", - сказав він.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України за ініціативи Мінекономрозвитку прийняв рішення про створення Експортно-кредитного агентства та затвердив його установчі документи ще 7 лютого 2018 року.

Після запуску Експортно-кредитне агентство здійснюватиме страхування, перестрахування і надання гарантій за договорами, які забезпечують розвиток експорту.

Воно також братиме участь у виконанні програм часткової компенсації відсоткової ставки за експортним кредитом і надаватиме консультації експортерам.