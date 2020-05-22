В ЄС заявили, що РФ не має права проводити призов в окупованому Криму

Росія не має права проводити обов’язковий призов на військову службу в окупованому Криму, оскільки це є порушенням Четвертої Женевської конвенції, стороною якої є РФ.

Про це йдеться у заяві Європейського Союзу, виголошеній під час 1268-го засідання Постійної ради ОБСЄ, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Укрінформ.

"Відповідно до Четвертої Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, стороною якої є Росія, "окупаційна держава не має права примушувати осіб, що перебувають під захистом, служити в її збройних чи допоміжних силах. Таким чином, ця призовна кампанія є порушенням міжнародного гуманітарного законодавства. Російська Федерація пов'язана міжнародним правом і зобов'язана забезпечити захист прав людини на півострові", - зазначається у заяві ЄС.

В Євросоюзі висловили глибоке занепокоєння обов’язковим призовом, який РФ здійснює в незаконно анексованому Криму і в рамках якого на військову службу у російські збройні сили вже було направлено щонайменше 21 тис. чоловіків.

ЄС вкотре нагадав, що не визнає незаконну анексію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

" Європейський Союз продовжує очікувати від Росії припинення усіх порушень міжнародного права на Кримському півострові. Європейський Союз залишається непохитним у своїй підтримці незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - йдеться у заяві.