В ЕС заявили, что РФ не имеет права проводить призыв в оккупированном Крыму

Россия не имеет права проводить обязательный призыв на военную службу в оккупированном Крыму, поскольку это является нарушением Четвертой Женевской конвенции, стороной которой является РФ.

Об этом говорится в заявлении Европейского Союза, произнесенной во время 1268-го заседания Постоянного совета ОБСЕ, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Укринформ.

"Согласно Четвертой Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, стороной которой является Россия, "оккупационная государство не имеет права принуждать лиц, находящихся под защитой, служить в ее вооруженных или вспомогательных силах. Таким образом, эта призывная кампания является нарушением международного гуманитарного законодательства. Российская Федерация связана международным правом и обязано обеспечить защиту прав человека на полуострове", - отмечается в заявлении ЕС.

В Евросоюзе выразили глубокое беспокойство обязательным призывом, который РФ осуществляет незаконно анексованому Крыму и в рамках которого на военную службу в российские вооруженные силы уже было направлено минимум 21 тыс. мужчин.

ЕС в очередной раз напомнил, что не признает незаконную аннексию Автономной Республики Крым и города Севастополя.

" Европейский Союз продолжает ожидать от России прекращения всех нарушений международного права на Крымском полуострове. Европейский Союз остается непоколебимым в своей поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - говорится в заявлении.