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У Парижі висловили жаль з приводу запровадження Британією карантину для мандрівників

Субота, 23 травня 2020, 12:36

У Франції висловили жаль з приводу рішення Британії не робити виключення для громадян Франції з вимоги про 2-тижневий карантин після прибуття.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro, про це заявив міністр внутрішніх справ Франції у коментарі AFP.

 "Париж бере до уваги та висловлює жаль з приводу рішення Лондона застосувати карантин до осіб, які прибувають до Британії", - зазначив він.

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Як додає агентство, у Франції розглянуть можливість запровадити аналогічну вимогу щодо громадян Британії.

Як повідомлялося раніше, у Британії вирішили з 8 червня запровадити 14-денний карантин для усіх, хто прибуває в країну з-за кордону. Виняток зробили лише для окремих категорій громадян, а також тих, хто прибуває з Ірланії, острова Мен та Нормандських островів.

Спершу йшла мова про те, що для громадян Франції також зроблять виняток із цього правила.

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