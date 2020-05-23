Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Греция снова просит Лондон вернуть мраморы Парфенона

Коронавирус в Италии: активных случаев уже меньше 60 тысяч

В правительстве Португалии заявили, что открыты для туристов – пока только из ЕС

В Британии возобновился рост новых случаев коронавируса






В Париже выразили сожаление по поводу введения Британией карантина для путешественников

Суббота, 23 мая 2020, 12:36

Во Франции выразили сожаление по поводу решения Великобритании не делать исключения для граждан Франции из требования о 2-недельном карантине для прибывающих в страну.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro, об этом заявил министр внутренних дел Франции в комментарии AFP.

"Париж принимает во внимание и сожалеет по поводу решения Лондона применить карантин к лицам, которые прибывают на территорию Британии", - отметил он.

Читайте также
Эпидемия в Франции: количество новых случаев несколько возросло

Как добавляет агентство, во Франции рассмотрят возможность ввести аналогичное требование в отношении граждан Великобритании.

Как сообщалось ранее, в Британии решили с 8 июня ввести 14-дневный карантин для всех, кто прибывает в страну из-за рубежа. Исключение сделали только для отдельных категорий граждан, а также тех, кто прибывает из Ирлании, острова Мэн и Нормандских островов.

Сначала шла речь о том, что для граждан Франции также сделают исключение из этого правила.

Читайте также: Гостиницы, транспорт и восстановления перелетов: как ЕС меняет правила туризма в эпоху коронавируса.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Великобритания Франция Туризм
powered by lun.ua