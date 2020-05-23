В Париже выразили сожаление по поводу введения Британией карантина для путешественников

Во Франции выразили сожаление по поводу решения Великобритании не делать исключения для граждан Франции из требования о 2-недельном карантине для прибывающих в страну.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro, об этом заявил министр внутренних дел Франции в комментарии AFP.

"Париж принимает во внимание и сожалеет по поводу решения Лондона применить карантин к лицам, которые прибывают на территорию Британии", - отметил он.

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Как добавляет агентство, во Франции рассмотрят возможность ввести аналогичное требование в отношении граждан Великобритании.

Как сообщалось ранее, в Британии решили с 8 июня ввести 14-дневный карантин для всех, кто прибывает в страну из-за рубежа. Исключение сделали только для отдельных категорий граждан, а также тех, кто прибывает из Ирлании, острова Мэн и Нормандских островов.

Сначала шла речь о том, что для граждан Франции также сделают исключение из этого правила.

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