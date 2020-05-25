До островів Греції знову курсують пороми 

У Греції в понеділок між материковою частиною країни і всіма островами відновилося поромне сполучення, зупинене для боротьби з коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Рух поромів обмежили наприкінці березня. Тепер пасажирам на борту вимірюють температуру та зобов’язують їх дотримуватися соціальної дистанції.

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Від понеділка пороми курсують на Лесбос, Родос, Корфу. Минулого тижня заборону зняли для поромного сполучення з Критом.

Зняття заборони, однак, не включає пороми, що курсують між Грецією і Італією. Очікується, вони відновлять роботу 1 червня, якщо в найближчі дні кількість випадків коронавірусної інфекції та смертей в Італії продовжить знижуватися.

Нагадаємо, Греція знову відкриється для іноземних туристів 15 червня, проте спочатку вона буде приймати гостей тільки з 20 країн.

Албанія з 1 червня відкриє сухопутні кордони з сусідніми країнами та почне відкривати пляжі.