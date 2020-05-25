До островів Греції знову курсують пороми
У Греції в понеділок між материковою частиною країни і всіма островами відновилося поромне сполучення, зупинене для боротьби з коронавірусом.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.
Рух поромів обмежили наприкінці березня. Тепер пасажирам на борту вимірюють температуру та зобов’язують їх дотримуватися соціальної дистанції.
Від понеділка пороми курсують на Лесбос, Родос, Корфу. Минулого тижня заборону зняли для поромного сполучення з Критом.
Зняття заборони, однак, не включає пороми, що курсують між Грецією і Італією. Очікується, вони відновлять роботу 1 червня, якщо в найближчі дні кількість випадків коронавірусної інфекції та смертей в Італії продовжить знижуватися.
Нагадаємо, Греція знову відкриється для іноземних туристів 15 червня, проте спочатку вона буде приймати гостей тільки з 20 країн.
Албанія з 1 червня відкриє сухопутні кордони з сусідніми країнами та почне відкривати пляжі.