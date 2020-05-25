На острова Греции снова курсируют паромы

В Греции в понедельник между материковой частью страны и всеми островами возобновилось паромное сообщение, остановленное для борьбы с коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Движение паромов ограничили в конце марта. Теперь пассажирам на борту измеряют температуру и обязывают их соблюдать социальной дистанции.

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С понедельника паромы курсируют на Лесбос, Родос, Корфу. На прошлой неделе запрет сняли для паромного сообщения с Критом.

Снятие запрета, однако, не включает паромы, курсирующие между Грецией и Италией. Ожидается, они возобновят работу 1 июня, если в ближайшие дни количество случаев коронавирусной инфекции и смертей в Италии продолжит снижаться.

Напомним, Греция вновь откроется для иностранных туристов 15 июня, однако сначала она будет принимать гостей только из 20 стран.

Албания с 1 июня откроет сухопутные границы с соседними странами и начнет открывать пляжи.