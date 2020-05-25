Албанія поступово відкриває кордони і пляжі

Албанія з 1 червня відкриє сухопутні кордони з сусідніми країнами та почне відкривати пляжі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Балканський оглядач".

Прем'єр-міністр країни Еді Рама оголосив, що Албанія відкриє кордон з державами, які не входять до ЄС - Косовом, Північною Македонією та Чорногорією.

За його словами, Албанія готова відкрити також повітряні кордони і з країнами Європейського Союзу, але це вимагатиме взаємного схвалення. Сам ЄС закрив свої кордони до 15 червня.

З початку червня в Албанії почнуть відкриватися для відвідування пляжі. Це відбуватиметься поетапно - з 1 червня відкриють пляжі лише для готелів, а після 10 червня - для всіх.

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Наразі в країні діють пом'якшені карантинні обмеження, які були одними з найбільш жорстких в Європі. Зокрема, все ще діє нічна комендантська година в "червоних зонах", осередках розповсюдження коронавірусу. Там обмежено рух населення на вихідних та за межі свого району.

Загальна кількість випадків коронавірусу з початку пандемії в Албанії на 24 травня становить 998. Померли 32 людини.

Нагадаємо, Греція знову відкриється для іноземних туристів 15 червня, проте спочатку вона буде приймати гостей тільки з 20 країн.