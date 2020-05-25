Чотири міста закликають ЄС створити стимули для екоавтобусів та велодоріжок

Чотири міста країн ЄС закликають Єврокомісію створити фонд для стимулювання переходу міст на автобуси з нульовими викидами та створення велодоріжок.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Мерії чотирьох міст країн ЄС – Бонна, Брюсселя, Дубліна та Мілана, а також деякі громадські організації закликають Єврокомісію створити фонд для стимулювання переходу міст на автобуси з нульовими викидами та створення велодоріжок у рамках пакету заходів для відновлення економіки після пандемії коронавірусу.

У листі, адресованому Франсу Тіммермансу, відповідальному з питань клімату, та єврокомісарці з питань транспорту Адіні Велян, зазначають, що громадський транспорт під час пандемії зазнав великих збитків та потребує підтримки, щоб і далі надавати якісні послуги, і, крім того, ставати більш екологічним.

Йдеться про створення фонду на стимулювання придбання автобусів з нульовими викидами у розмірі 3,5 млрд євро.

"Є ризик, що у нових обставинах люди пересядуть на особистий автотранспорт, замість того, щоб користуватися громадським, і це призведе до підвищення викидів парникових газів та забруднення довкілля", - зазначають у листі.

Окрім коштів на екоавтобуси, пропонують закласти також кошти на створення швидкісного WiFi у транспорті та стимулювання таксі з нульовими викидами.

Також – створити систему грантів, які допоможуть містам "якнайшвидше створити постійно діючу безпечну велоінфраструктуру та розширені пішохідні зони".

Нагадаємо, під час підготовки до послаблення карантину низка європейських міст почали створювати більш комфортні умови для велосипедистів та пішоходів, щоб стимулювати людей менше користуватися громадським транспортом.

У Лондоні створюють додаткові велодоріжки та знижують дозволену швидкість автотранспорту.

Париж на етапі послаблення карантину планує залишати "велосипедними" близько 50 км деяких із найжвавіших вулиць міста. Ще 30 вулиць будуть діяти тільки для пішоходів. Мер Парижа Анн Ідальго каже, що деякі закриття вулиць можуть стати постійними.

Брюссель надав пріоритет пішоходам та велосипедистам всередині так званого Пентагона, історичної частини міста.

Мілан планує впровадити одну з найамбітніших в Європі схем перерозподілу вуличного простору на користь велосипедистів.