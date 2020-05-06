Лондон стане зручнішим для велосипедистів, щоб "розвантажити" метро

Міська влада Лондона планує зробити місто зручнішим для велосипедистів та пішоходів, щоб розвантажити громадський транспорт у період виходу з карантину.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Мер Лондона Садік Хан пропонує зробити місто зручнішим для велосипедистів та пішоходів, щоб зменшити навантаження на громадський транспорт, і таким чином, зменшити небезпеку зараження коронавірусом у період виходу з карантину.

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Зокрема, пропонується створити більше велосипедних доріжок, існуючі велодоріжки, де у цьому є потреба, відгородити від смуги транспорту. Також – розширити тротуари, а в деяких районах – підвищити обмеження швидкості для транспорту.

"Пропускна спроможність нашого громадського транспорту у період після епідемії буде радикально знижена у зв’язку з необхідністю забезпечити соціальне дистанціювання. Створення тимчасових велодоріжок і закриття окремих доріг для авторуху допоможе мільйонам людей змінити звичний спосіб пересування містом", - пояснив Садік Хан.

Деякі з цих змін планують зберегти і після карантину.

Як повідомляє BBC, оператор метро Лондона на етапі виходу з карантину більш ніж у 6 разів скоротить об’єми перевезення пасажирів, щоб уможливити дотримання безпечної дистанції між людьми. Якщо раніше у пікові години в поїзди кожні 15 хвилин "завантажувалися" до 325 тисяч лондонців, тепер це буде не більше 50 тисяч пасажирів.

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Нагадаємо, про намір зробити вулиці безпечнішими і зручнішими для велосипедистів заявили вже низка інших європейських міст.

Наприклад, Париж на етапі послаблення карантину планує залишати "велосипедними" близько 50 км деяких із найжвавіших вулиць міста. Ще 30 вулиць будуть діяти тільки для пішоходів. Мер Парижа Анн Ідальго каже, що деякі закриття вулиць можуть стати постійними.

Брюссель надав пріоритет пішоходам та велосипедистам всередині так званого Пентагона, історичної частини міста.

Мілан планує впровадити одну з найамбітніших в Європі схем перерозподілу вуличного простору на користь велосипедистів і пішоходів у відповідь на кризу з коронавірусом.