Деякі вулиці Парижа після карантину відкриють тільки для пішоходів і велосипедистів

Близько 50 км деяких із найжвавіших вулиць Парижа будуть відкриті тільки для велосипедистів, коли на наступному тижні місто послабить карантин.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Серед вулиць, що розглядаються для режиму "без авто", є вулиця Ріволі, одна з найдовших у Парижі, та швидкісний тунель під круговим перехрестям довкола Тріумфальної арки. Рух авто заборонять з метою обмеження скупчення людей у громадському транспорті.

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Ще 30 вулиць будуть діяти тільки для пішоходів. Мер Парижа Анн Ідальго каже, що деякі закриття вулиць можуть стати постійними.

"Я знаю, що більшість парижан не хочуть бачити повернення автомобілів і забруднення навколишнього середовища", - сказала вона.

Французький уряд раніше представив пакет на 20 млн євро, аби заохотити людей пересісти на велосипеди на тлі пандемії коронавірусу.

Також Мілан планує впровадити одну з найамбітніших в Європі схем перерозподілу вуличного простору на користь велосипедистів і пішоходів у відповідь на кризу з коронавірусом.