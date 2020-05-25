Четыре города призывают ЕС создать стимулы для экоавтобусов и велодорожек

Четыре города стран ЕС призывают Еврокомиссию создать фонд для стимулирования перехода городов на автобусы с нулевыми выбросами и создания велодорожек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Мэрии четырех городов стран ЕС - Бонна, Брюсселя, Дублина и Милана, а также некоторые общественные организации призывают Еврокомиссию создать фонд для стимулирования перехода городов на автобусы с нулевыми выбросами и создания велодорожек в рамках пакета мер для восстановления экономики после пандемии коронавируса.

В письме, адресованном комиссару Франсу Тиммермансу, ответственному за вопросы климата, и еврокомиссару по вопросам транспорта Адине Вэлян, отмечают, что общественный транспорт во время пандемии понес большие убытки и нуждается в поддержке, чтобы и дальше предоставлять качественные услуги, и, кроме того, становиться более экологичным.

Речь идет о создании фонда для стимулирования приобретения автобусов с нулевыми выбросами в размере 3,5 млрд евро.

"Есть риск, что в новых обстоятельствах люди пересядут на личный автотранспорт, вместо того, чтобы пользоваться общественным, и это приведет к повышению выбросов парниковых газов и загрязнению окружающей среды", - отмечают в письме.

Кроме средств на экоавтобусы, предлагают заложить также средства на создание скоростного WiFi в транспорте и стимулирования такси с нулевыми выбросами.

Также планируется создать систему грантов, которые помогут городам "как можно быстрее создать постоянно действующую безопасную велоинфраструктуру и расширенные пешеходные зоны".

Напомним, во время подготовки к ослаблению карантина ряд европейских городов начали создавать более комфортные условия для велосипедистов и пешеходов, чтобы стимулировать людей меньше пользоваться общественным транспортом.

В Лондоне создают дополнительные велодорожки и снижают разрешенную скорость автотранспорта.

Париж на этапе ослабления карантина планирует покидать "велосипедными" около 50 км некоторых из самых оживленных улиц города. Еще 30 улиц будут действовать только для пешеходов. Мэр Парижа Анн Идальго говорит, что некоторые закрытия улиц могут стать постоянными.

Брюссель предоставил приоритет пешеходам и велосипедистам внутри так называемого Пентагона, исторической части города.

Милан планирует внедрить одну из самых амбициозных в Европе схем перераспределения уличного пространства в пользу велосипедистов.