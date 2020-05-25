Черногория в июне откроет границы для граждан 9 стран

Черногория в начале июня откроет границы для стран, которые соответствуют критериям национального Института общественного здоровья.

Об этом заявил премьер-министр Душко Маркович, сообщает "Европейская правда" со ссылки на RTCG.

Согласно официальному сообщению правительства Черногории, на данный момент критериям соответствуют Хорватия, Словения, Австрия, Германия, Польша, Чехия, Венгрия, Албания и Греция.

"Мы откроем границы для стран, которые имеют схожий с нами эпидемиологический статус. Мы не будем просить каких-либо специальных тестов. Все получат четкие указания относительно того, что их ждет в стране, и какие правила они должны соблюдать. Я считаю, что этого достаточно для предотвращения импорта вируса в Черногорию", - сказал Маркович.

По его словам, правила и инструкции гости будут получать при въезде в Черногорию. "Сейчас ситуация такова, что по меньшей мере две страны региона могут соответствовать нашим критериям. Но ситуация меняется, все улучшается", - добавил он.

Маркович отметил, что Черногория преуспела без комендантского часа и чрезвычайного положения и даже в разгар эпидемии не закрыла свои границы для своих граждан.

На следующей неделе в Черногории будет значительно ослаблены карантинные ограничения, в частности, будет возобновлена ​​работа детских садов, кинотеатров и театров.

Напомним, 24 мая Черногория первой из стран Европы объявила об отсутствии на ее территории случаев коронавируса.