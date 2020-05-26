Премьер Нидерландов не смог посещать мать перед смертью из-за карантина
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте не смог посетить свою мать в последние недели перед ее смертью из-за коронавирусных ограничений.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.
Нидерландский премьер подчинялся правилам, которые запрещают посещение домов престарелых.
Рютте в понедельник объявил о смерти своей 96-летней матери в доме в Гааге - почти через два месяца после того, как правительство закрыло все такие учреждения для общественности 20 марта.
"Премьер-министр выполнял все директивы", - заявил пресс-секретарь нидерландского премьера, когда его спросили о том, придерживался ли премьер-министр правил и поэтому не видел свою мать до ее смерти.
Его мать не умерла от COVID-19, хотя в доме, где она жила, была вспышка заболевания, сообщают нидерландские СМИ.
С понедельника власти Нидерландов позволили индивидуальные посещения некоторых домов по уходу. Это мероприятие будет распространено на все дома 15 июня.
Нидерланды вводили менее строгий карантин по сравнению с другими европейскими странами.