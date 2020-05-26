Премьер Нидерландов не смог посещать мать перед смертью из-за карантина

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте не смог посетить свою мать в последние недели перед ее смертью из-за коронавирусных ограничений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Нидерландский премьер подчинялся правилам, которые запрещают посещение домов престарелых.

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Рютте в понедельник объявил о смерти своей 96-летней матери в доме в Гааге - почти через два месяца после того, как правительство закрыло все такие учреждения для общественности 20 марта.

"Премьер-министр выполнял все директивы", - заявил пресс-секретарь нидерландского премьера, когда его спросили о том, придерживался ли премьер-министр правил и поэтому не видел свою мать до ее смерти.

Его мать не умерла от COVID-19, хотя в доме, где она жила, была вспышка заболевания, сообщают нидерландские СМИ.

С понедельника власти Нидерландов позволили индивидуальные посещения некоторых домов по уходу. Это мероприятие будет распространено на все дома 15 июня.

Нидерланды вводили менее строгий карантин по сравнению с другими европейскими странами.