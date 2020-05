Глави МЗС Євросоюзу і Східного партнерства проведуть відеоконференцію 

На початку червня міністри закордонних справ країн Європейського Союзу і Східного партнерства проведуть відеоконференцію.

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".

"5 червня міністри закордонних справ ЄС проведуть відеоконференцію з міністрами закордонних справ країн Східного партнерства", - написав журналіст у своєму Twitter.

