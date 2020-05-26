Глави МЗС Євросоюзу і Східного партнерства проведуть відеоконференцію 

На початку червня міністри закордонних справ країн Європейського Союзу і Східного партнерства проведуть відеоконференцію.

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".

"5 червня міністри закордонних справ ЄС проведуть відеоконференцію з міністрами закордонних справ країн Східного партнерства", - написав журналіст у своєму Twitter.

Раніше повідомлялося про намір ЄС перенести через пандемію коронавірусу традиційний саміт Східного партнерства, запланований на 18 червня. Натомість замість нього розглядалося проведення відеоконференції, на якій не передбачалася участь лідерів держав-членів.

Польща і Швеція виступили проти того, щоб саміт відбувся без участі лідерів країн Європейського Союзу.

У ЄС офіційно спростували інформацію про перенесення саміту Східного партнерства.