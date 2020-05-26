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Главы МИД Евросоюза и Восточного партнерства проведут видеоконференцию

Вторник, 26 мая 2020, 11:18

В начале июня министры иностранных дел стран Европейского Союза и Восточного партнерства проведут видеоконференцию.

Об этом сообщил "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".

"5 июня министры иностранных дел ЕС проведут видеоконференцию с министрами иностранных дел стран Восточного партнерства", - написал журналист в своем Twitter.

Ранее сообщалось о намерении ЕС перенести из-за пандемии коронавируса традиционный саммит Восточного партнерства, запланированный на 18 июня. Зато вместо него рассматривалось проведение видеоконференции, на которой не предполагалось участие лидеров государств-членов.

Польша и Швеция выступили против того, чтобы саммит прошел без участия лидеров стран Европейского Союза.

В ЕС официально опровергли информацию о переносе саммита Восточного партнерства.

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