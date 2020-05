Главы МИД Евросоюза и Восточного партнерства проведут видеоконференцию

В начале июня министры иностранных дел стран Европейского Союза и Восточного партнерства проведут видеоконференцию.

Об этом сообщил "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".

"5 июня министры иностранных дел ЕС проведут видеоконференцию с министрами иностранных дел стран Восточного партнерства", - написал журналист в своем Twitter.

