Главы МИД Евросоюза и Восточного партнерства проведут видеоконференцию
В начале июня министры иностранных дел стран Европейского Союза и Восточного партнерства проведут видеоконференцию.
Об этом сообщил "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".
"5 июня министры иностранных дел ЕС проведут видеоконференцию с министрами иностранных дел стран Восточного партнерства", - написал журналист в своем Twitter.
EU foreign ministers will have a videoconf with the foreign ministers of the #EaP countries on 5 June. #Ukraine #Georgia #Moldova #Belarus #Armenia #Azerbaijan— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) May 26, 2020
Ранее сообщалось о намерении ЕС перенести из-за пандемии коронавируса традиционный саммит Восточного партнерства, запланированный на 18 июня. Зато вместо него рассматривалось проведение видеоконференции, на которой не предполагалось участие лидеров государств-членов.
Польша и Швеция выступили против того, чтобы саммит прошел без участия лидеров стран Европейского Союза.
В ЕС официально опровергли информацию о переносе саммита Восточного партнерства.