Французька газета Le Monde опублікувала карту COVID-19 з "російським" Кримом
Вівторок, 26 травня 2020, 11:47
Французька популярна газета Le Monde опублікувала інтерактивну карту поширення коронавірусу у світі, на якій Крим позначено як частину Росії.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Видання розмістило відповідну карту у розділі про розвиток епідемії у Франції та у світі. При наведенні курсору на Крим активується і карта Російської Федерації.
Нагадаємо, раніше в Естонії у шкільному підручнику англійської знайшли карту, де окупований Крим позначений як територія РФ. Сторінки у підручниках вирішили замінити на нові.
Також американське видання The New York Times публікувало карту України без Криму.
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