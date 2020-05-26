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Французька газета Le Monde опублікувала карту COVID-19 з "російським" Кримом

Вівторок, 26 травня 2020, 11:47

Французька популярна газета Le Monde опублікувала інтерактивну карту поширення коронавірусу у світі, на якій Крим позначено як частину Росії. 

Про це повідомляє "Європейська правда".

Видання розмістило відповідну карту у розділі про розвиток епідемії у Франції та у світі. При наведенні курсору на Крим активується і карта Російської Федерації. 

 

Нагадаємо, раніше в Естонії у шкільному підручнику англійської знайшли карту, де окупований Крим позначений як територія РФ. Сторінки у підручниках вирішили замінити на нові.

Також американське видання The New York Times публікувало карту України без Криму.

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Крим Росія
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