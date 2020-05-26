Французька газета Le Monde опублікувала карту COVID-19 з "російським" Кримом

Французька популярна газета Le Monde опублікувала інтерактивну карту поширення коронавірусу у світі, на якій Крим позначено як частину Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Видання розмістило відповідну карту у розділі про розвиток епідемії у Франції та у світі. При наведенні курсору на Крим активується і карта Російської Федерації.

Нагадаємо, раніше в Естонії у шкільному підручнику англійської знайшли карту, де окупований Крим позначений як територія РФ. Сторінки у підручниках вирішили замінити на нові.

Також американське видання The New York Times публікувало карту України без Криму.