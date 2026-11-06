Кушнер розповів, над якими глобальними безпековими домовленостями працює США з ЄС та Україною

Спецпосланець президента Дональда Трампа Джаред Кушнер повідомив, що США, ЄС, НАТО та Україна працюють над домовленостями, які могли б стати основою для ширшої європейської архітектури безпеки.

Про це Кушнер написав на своєму акаунті в Х, повідомляє "Європейська правда".

Мета, за словами Кушнера, – розробити практичні домовленості, які враховують безпекові занепокоєння всіх сторін, зменшують ризик майбутніх конфліктів та створюють стабільніше безпекове середовище.

"Ми розглядаємо п’ять основних цілей: постійні безпекові консультації, надійні комунікації в кризових ситуаціях, більшу військову прозорість, взаємні заходи для зменшення ризиків ескалації та сталу рамку для довгострокової європейської безпеки та стабільності", – написав Джаред Кушнер.

За словами спецпосланця Трампа, будь-які домовленості повинні повністю поважати суверенітет, територіальну цілісність та незалежне прийняття рішень кожної нації.

"Кожна країна зберігатиме повноваження над своєю власною безпекою та альянсами, і жодна країна не матиме права вето на суверенні вибори іншої. НАТО залишиться центральним елементом колективної оборони Європи, і ця ініціатива ґрунтуватиметься на наявних інституціях та зобов’язаннях", – зазначив Кушнер.

США планує продовжити консультації у форматі Shell Bay з Україною, НАТО, ЄС та європейськими партнерами, розширюючи залученість країн, щоб забезпечити врахування всіх релевантних поглядів та ідей. Також збираються залучити Росію як частину мирних переговорів, які пройдуть наступного тижня в Абу-Дабі.

Раніше спецпосланець Трампа Стів Віткофф заявив, що тристоронні переговори США, України та Росії відбудуться 10-11 листопада в столиці Об’єднаних Арабських Еміратів та зосередяться на подальших кроках до миру.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що у четвер, 5 листопада, провів приватну зустріч із посланцем Путіна і анонсував "чудову угоду", яка стосуватиметься не лише України і Росії, а й Європи загалом.