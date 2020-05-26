Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Еврокомиссия собрала уже 9,5 млрд евро на разработку вакцины от коронавируса

Правительственный офис по евроинтеграции уже 8 месяцев работает без руководителя

ЕСПЧ наказал Азербайджан за героизацию убийцы, зарубившего топором армянина на учениях НАТО

Великобритания в июне откроет магазины и рынки






Французская газета Le Monde опубликовала карту COVID-19 с "российским" Крымом

Вторник, 26 мая 2020, 11:47

Популярная французская газета Le Monde опубликовала интерактивную карту распространения коронавируса в мире, на которой Крым обозначен как часть России.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Издание разместило соответствующую карту в разделе о развитии эпидемии во Франции и в мире. При наведении курсора на Крым активируется и карта Российской Федерации.

 

Напомним, ранее в Эстонии в школьном учебнике английского нашли карту, где оккупированный Крым обозначен как территория РФ. Страницы в учебниках решили заменить на новые.

Также американское издание The New York Times публиковало карту Украины без Крыма.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Крым Россия
powered by lun.ua